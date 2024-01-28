الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": مبادرة من "1 لـ20 جنيها" تلقى إقبالا من رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

كشف مينا مكرم مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عن الأجواء ومدى الإقبال على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، فى يومه الرابع من أرض المعارض بالتجمع الخامس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مبادرة من 1 لـ 20 جنيهًا تلقى إقبالا ملحوظا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف أن هذه المبادرة توفر عدد كبير من الكتب والمنتجات الثقافية والأدبية والمنشورات الدورية من 1 جنيه لـ20 جنيها وهو مبلغ زهيد وضئيل، وهى مبادرة تلقى إقبالا كبيرا من مختلف المواطنين القادمين للمعرض، وعدد كبير يصطف أمام الجناح الخاص للهيئة العامة للكتاب للاستفادة من هذا العرض الكبير.

وأشار إلى أن دولة النرويج هى ضيف الشرف لهذه الدورة ولها جناح رئيسى فى الصالة رقم 3 بالمعرض لعرض مختلف المنتجات الثقافية والأدبية ومختلف الكتابات والكتب القادمة من الأراضى النرويجية.

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