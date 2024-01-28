الفريق أسامة ربيع: السفينة اليونانية عادت للملاحة بعد إصلاحها بترسانة السويس (فيديو)

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن سفينة الصب الجاف اليونانية "ZOGRAFIA" أكملت أعمال الإصلاح والصيانة الضرورية بشركة ترسانة السويس البحرية، وانضمت إلى القافلة الشمالية للعبور قناة السويس.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أن السفينة حصلت على موافقة مندوب هيئة الإشراف اليابانية على جودة ومطابقة الإصلاحات التي أجرتها الترسانة للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإصلاحات شملت تبديل وتجديد بعض أجزاء الحديد من بدن السفينة وعنابر الشحن، وإجراء بعض الإصلاحات الهيدروليكية والميكانيكية، وذلك في زمن قياسي لم يتجاوز 4 أيام.

وتابع رئيس الهيئة أنها تقدم الخدمات الملاحية والفنية لعملائها من الخطوط والتوكيلات الملاحية، للتخفيف من تداعيات الأزمة الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، ولضمان سلامة وسرعة عبور السفن في حالة وقوع أي أعطال أو طوارئ.