الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سوداني يكشف أسباب زيارة عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر (فيديو)

البرهان وتبون
البرهان وتبون

تحدث مكي المغربي، المفكر والباحث السوداني، عن توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر، اليوم الأحد، في زيارة رسمية سيلتقي خلالها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال المغربي، خلال حواره مع برنامج "ملف اليوم"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، إنه يوجد تعريفا في الاتحاد الإفريقي يسمى "الأربعة الكبار"، وهم مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، فالجزائر الآن من كبار إفريقيا رغم تأخرها في الاستقلال، ولكن بدعم من مصر والسودان وعدد من الدول التي استقلت قبلها، أحرزت الجزائر أغلى استقلال في القارة الإفريقية من جانب التضحيات وعدد الشهداء.

وأضاف أن اللقاء بين السودان والجزائر الآن ليس مجرد لقاء ثنائي لبحث علاقات موجودة ومستقرة، ولكن الجزائر ألقت بثقلها لحل المشكلة في السودان، وهناك مؤتمر سوداني للمصالحة سيعقد داخل السودان، والجزائر بحكم تزعمها الآن للمجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة ستشارك في هذه المصالحة.

مكي المغربي الباحث السوداني رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الجزائر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون ملف اليوم القاهرة الإخبارية مصر والجزائر نيجيريا

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