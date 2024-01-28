الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرهان وتبون يؤكدان رغبتهما في تعزيز أليات التعاون الثنائي

البرهان وتبون
البرهان وتبون

احيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الرئيس الجزائري وشعب الجزائر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بدعم الجزائر لقضايا السودان في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح البرهان في المؤتمر الصحفي المشترك، أن السودان  والجزائر تربطهما وشائج عميقة وتأريخ مشترك. 

وأبان أن المباحثات المشتركة تطرقت لعدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وأضاف البرهان أنه لمس تفهما كبيراً من الجانب الجزائري للأوضاع في السودان.

مؤكدًا ترحيب السودان بأي دور جزائري يسهم في معالجة الأزمة في السودان.

العلاقات الجزائرية السودانية 

 

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من جانبه رحب الرئيس الجزائري برئيس مجلس السيادة ووفده المرافق مبيناً أن العلاقات الجزائرية السودانية، علاقات ضاربة بجذورها في عمق التأريخ.

وقال إن بلاده ستقف بجانب السودان من أجل إيجاد حلول لمشاكله مشيراً إلى الدور المحوري للسودان في القارة الافريقية.

مؤكدًا ضرورة حل الخلافات بصورة سلمية، مع الإيمان بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف، أنه على ثقة بأن السودان سيتجاوز هذه الأزمة الماثلة ويخرج منها وهو أقوى مبيناً  أن بلاده ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن ستبذل قصارى جهدها لحل قضايا السودان بإعتباره دولة شقيقة.

السودان البرهان تبون حالة نزوح كبيرة المستمر

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