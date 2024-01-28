متظاهرون إسرائيليون يطالبون "نتنياهو" بصفقة لتبادل الأسرى وانتخابات مبكرة

تظاهر الآف الإسرائيليين في عدة مواقع وبلدات إسرائيلية لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بصفقة تبادل للأسرى وإجراء انتخابات مُبكرة.

وفي تل أبيب، تظاهر الآلاف للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين من قبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل مع حركة "حماس".

ووقعت مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، التي قامت بقمع المظاهرة، واعتقلت عددًا من المشاركين فيها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت 5 متظاهرين بشبهة الإخلال بالنظام في شارع "كابلان"، بعد إغلاق مدخل ومخرج الشارع المؤدي لمقر مكاتب حكومية.

ووصلت عائلات الأسرى للتظاهر أمام منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في "قيساريا"، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، محذرين من أنه إذا استمر إبعاد ممثلي عائلات الأسرى من أمام منزل نتنياهو كما حدث في وقت سابق اليوم، فستقوم عائلات الأسرى يوم السبت القادم بتنظيم مظاهرة مركزية بمشاركة عشرات الآلاف في "قيساريا".

وشارك العشرات في تظاهرة نظمت أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، في مدينة القدس المُحتلة للمُطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وأغلق المئات شارع 65 في مفرق "كركور" مطالبين بتأمين تحرير الأسرى من قطاع غزة وإسقاط حكومة نتنياهو، وردد المُتظاهرون هتافات من ضمنها: "لا تدعوا نتنياهو يستمر في تخريب صفقة الأسرى، نريدهم أحياء وليسوا في توابيت، نريد صفقة الآن".

وفي مدينة حيفا شمالًا، تظاهر نحو ألفي شخص في مفرق "حوريف" ضد الحكومة حيث طالبوا بإجراء انتخابات مُبكرة.