ارتفاع أسعار الحديد يهز السوق العقاري.. و"غرفة الصناعات المعدنية" تعلق

أكد المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن أسعار خامات الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال الشهر الجاري، نتيجة عدة عوامل دولية ومحلية.

وأوضح حنفي، في تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن مصر لا تمتلك مصادر لإنتاج خامات الحديد، وتعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وسعر الصرف والعملة، كما أن هناك تكاليف لوجستية مرتفعة في البحر الأحمر تؤثر على تكلفة النقل والتخزين.

وقال حنفي، إن هذه العوامل دفعت المصانع إلى رفع أسعار الحديد ثلاث مرات في هذا الشهر، على أمل أن تستقر الأوضاع في المستقبل، موضحا أن هذا الارتفاع ينعكس سلبا على القطاع العقاري، الذي يتألف من تكاليف الأرض والبناء والمرافق، ويؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية.