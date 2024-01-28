"القاهرة الإخبارية": القوات المسلحة الأردنية مستمرة في أداء واجبها للحفاظ على الحدود

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأن الحكومة الأردنية، أكدت أن القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة في أداء واجبها في الحفاظ على حدود المملكة.

وأضافت الحكومة الأردنية أن الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف كان على الحدود السورية الأردنية، ولم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية المتواجدين على الحدود.

وتابعت: "التواجد الأمريكي بالقرب من حدود المملكة يأتي في سياق اتفاقية التعاونبين البلدين، والتي تتضمن تعزيز مجالات التدريب وزيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية".