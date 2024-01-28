"بايدن" يعلق عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين بقاعدة شمال شرق الأردن

أرجع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين إلى "الفصائل في سوريا والعراق".



وقال بيان للجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية تمركزت “في قاعدة شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية”.

كيف استهدف الجنود الأمريكيين





وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية٫فإن الجنود لم يتم استهدافهم على الأراضي الأردنية، بل في قاعدة التنف الجوية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة داخل الأراضي السورية.



وتأتي غارة الطائرات بدون طيار على القوات الأمريكية في أعقاب تصاعد التوترات على طول الحدود الأردنية مع سوريا، حيث كثفت عمان حملتها لضرب شبكات تهريب المخدرات والأسلحة المدعومة من إيران داخل الأراضي السورية. وأدت سلسلة غارات جوية على بلدة الأورمان بمحافظة السويداء، إلى مقتل 10 أشخاص مطلع الشهر الجاري، بحسب جماعات مراقبة.



وقد لفت المسئولون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في الخليج والأردن، الانتباه بشكل متزايد إلى الدور المركزي الذي يلعبه السوريون في شبكات تهريب مادة الكبتاجون المنشطة القوية، وهي مادة تشبه الأمفيتامين.

وقد أثبت هذا المخدر أنه بمثابة بقرة حلوب لنظام بشار الأسد في دمشق، مما أدى إلى اتهامات بأن سوريا تعمل كـ”دولة مخدرات”، بسبب اعتمادها على أرباح المخدر، وهو ما كان المسئولون الإقليميون يأملون في تحقيقه. يمكن كبحها من خلال تطبيع العلاقات. وبدلا من ذلك، لا يزال يتم اعتراض شحنات ضخمة من المخدرات في المملكة العربية السعودية والعراق والأردن.



وتشمل شبكات التهريب في جنوب سوريا أيضًا أسلحة يخشى بعض المحللين أن يتم تهريبها إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، مما يؤدي إلى تأجيج حرب إقليمية متزايدة وسط الصراع المستمر في غزة الذي أودى بحياة أكثر من 26400 شخص.



كما تتعرض القوات الأمريكية في العراق وكذلك القوات البحرية التي تبحر قبالة سواحل اليمن لإطلاق نار متزايد من الميليشيات المدعومة من إيران، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع الذي تكافح واشنطن لاحتوائه.

وكثفت القوات الأمريكية في العراق ضرباتها الجوية ضدالفصائل العراقية بما في ذلك ثلاث ضربات في وقت سابق من هذا الأسبوع استهدفت كتائب حزب الله.

وقال الجيش الأمريكي عقب الغارة إنهم استهدفوا مقر الجماعة بالإضافة إلى “مواقع تخزين وتدريب للصواريخ والقذائف وقدرات الطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه”.



وجاءت الضربات في أعقاب هجوم باليستي على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق أدى إلى إصابة أفراد عسكريين أمريكيين، في إطار سلسلة من الهجمات على القاعدة التي غالبا ما تعترضها الدفاعات الجوية.