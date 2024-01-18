القوات الأمريكية تخلى قاعدة "هيموس" شمال شرق سوريا

كشفت وسائل إعلام سورية عن إخلاء القوات الأمريكية قاعدة "هيموس" في ريف مدينة القامشلي شمالي الحسكة في شمال شرق سوريا.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية في عددها الصادر اليوم الخميس عن المصادر، قولها إن ذلك جاء بعد تعرضها (القاعدة) لاستهدافات متكررة من قِبل فصائل المقاومة في العراق.

قاعدة هيموس الأمريكية في ريف القامشلي

وتُعَدّ قاعدة "هيموس" من القواعد الحيوية بالنسبة للقوات الأمريكية، إذ تبعد مسافة 4 كم إلى الغرب عن مطار القامشلي، وهي من القواعد التي زادت قيادتها مؤخرًا في عدد عناصرها داخلها إلى نحو 350 عنصرًا.

كما تحوي قرية هيموس معسكرًا للتدريب تابعًا لقوات قسد، بإشراف من القوات الأمريكية، وهو معسكر خاص بتدريب القوات الخاصة التابعة لـقسد، والتي تُعرَف باسم "هات".

وكانت فصائل المقاومة العراقية استهدفت في العاشر من كانون الثاني القاعدة هيموس العسكرية الأمريكية، الواقعة إلى جهة الغرب من مطار القامشلي، شمالي شرقي سوريا، بصلية صواريخ من دون معرفة حجم الأضرار التي لحقت بالقاعدة.

الوجود الأمريكى فى الجغرافيا السورية

على إثر الوجود الأمريكى فى الجغرافيا السورية، أنشأت أمريكا العديد من القواعد، تركزت فى مناطق جنوب شرقى سوريا، باعتبارها مناطق متصلة جغرافيًا مع غرب العراق، ما يتيح استمرار تواصلهم مع حلفائهم التقليديين فى العراق، وتلك القواعد يمكن أن تسهم فى التخفيف من أثر احتمالية فقدان أمريكا بعض وجودها على الأراضى العراقية.

قاعدة أنجرليك التركية

يعتبر البعض أن القواعد الأمريكية، على الأراضى السورية تشكل بديلًا احتياطيًا عن قاعدة أنجرليك التركية، ذات الأهمية فى الحرب على الإرهاب، فيما إذا تعمقت حدة الخلافات مع دول أخرى إقليمية، والكثير من التقارير الأمنية والعسكرية، تشير إلى أن الوجود الأمريكى فى الأراضى السورية، ينتشر أغلبه فى المنطقة الممتدة من "المبروكة" شمال غرب الحسكة إلى "التايهة" جنوب شرق منبج، ويعتقد أن منبج تمثل منطقة تمركز آخر قوة أمريكية نشرت بسوريا، فى مارس 2017، وقوامها 400 من قوات النخبة ومدفعية البحرية مزودة ببطاريات مدافع متطورة يبلغ مداها 50 كلم، وفق ما كشفت عنه صحيفة واشنطن بوست.