المرصد السورى: 35 آلية أمريكية تتجه لقاعدة «هيمو» فى ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مرور رتل للقوات الأمريكية من مدينة القامشلي إلى قاعدة "هيمو" غرب المدينة، حيث أفرغ قسما من الحمولة واتجه نحو تل البيدر في ريف الحسكة، ويتألف الرتل من 35 آلية تحمل مواد لوجستية وصهاريج محملة بالوقود.كما رصد المرصد السوري، في 18 أبريل الجاري، وصول نحو 50 شاحنة أمريكية دخلت من معبر الوليد الحدودي مع العراق إلى مدينة الحسكة، وتحمل مساعدات لوجستية إلى قوات سوريا الديمقراطية.