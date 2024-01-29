الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيثم الحاج يتحدث لـ"الشاهد" عن فكرته التى لم تنفذ لتنظيم المهرجانات الشعبية

الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب: "في الوقت الذي ظهرت فيه المهرجانات الشعبية كنت طرحت فكرة على أحد الأشخاص بضرورة عمل المهرجانات الخاصة بنا، بمعنى أن "التيمة الموسيقية" للمهرجانات هو مصري من الأساس وله جذر موجود لدينا".

وأضاف "علي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مشكلة المهرجانات الأساسية أنها أخذت هذه "التيمة الموسيقية" وحولتها إلى شكل واحد فقط يتم تكراره دائمًا، كما تضع بها كلمات نعتبرها كمصريين خارجة عن الأنساق القيمية في المجتمع المصري، فكان من الأفضل أن نأخذ التيمة الخاصة بالمهرجانات ونضع لها كلمات تتماشى مع منظومة القيم في مصر".

وواصل: "على المستوى الأدبي أيضًا، لدينا مجتمع قراءة نخبوي يعتمد على قراءة أمور هامة وكبيرة، كالنقاد الذين يعترفون بنوع واحد من الأدب، ولكن هناك أنواع أخرى من الأدب لها ملايين القراء، وهو المتن الحقيقي بكتلته وأرقامه الحقيقية في الوقت الحالي".

الدكتور هيثم الحاج علي الشاهد محمد الباز المهرجانات الشعبية هيئة المصرية العامة للكتاب النقاد الادب

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

عاجل.. الحرب ستستمر 10 سنوات.. جانتس: قوات فى غزة ستصل رفح قريبًا

منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة بعد طرد محمد حمدى أمام الكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابي على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة