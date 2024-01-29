هيثم الحاج يتحدث لـ"الشاهد" عن فكرته التى لم تنفذ لتنظيم المهرجانات الشعبية

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب: "في الوقت الذي ظهرت فيه المهرجانات الشعبية كنت طرحت فكرة على أحد الأشخاص بضرورة عمل المهرجانات الخاصة بنا، بمعنى أن "التيمة الموسيقية" للمهرجانات هو مصري من الأساس وله جذر موجود لدينا".

وأضاف "علي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مشكلة المهرجانات الأساسية أنها أخذت هذه "التيمة الموسيقية" وحولتها إلى شكل واحد فقط يتم تكراره دائمًا، كما تضع بها كلمات نعتبرها كمصريين خارجة عن الأنساق القيمية في المجتمع المصري، فكان من الأفضل أن نأخذ التيمة الخاصة بالمهرجانات ونضع لها كلمات تتماشى مع منظومة القيم في مصر".

وواصل: "على المستوى الأدبي أيضًا، لدينا مجتمع قراءة نخبوي يعتمد على قراءة أمور هامة وكبيرة، كالنقاد الذين يعترفون بنوع واحد من الأدب، ولكن هناك أنواع أخرى من الأدب لها ملايين القراء، وهو المتن الحقيقي بكتلته وأرقامه الحقيقية في الوقت الحالي".