الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيثم الحاج يشرح لـ"الشاهد" مفهوم "كتابة التصدير" و"الكتابة من أجل الجوائز"

الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب: "هناك أشخاص يكتبون تحديدا للجوائز التي تُمنح في الدول العربية بقيم كبيرة، وأعرف روائيين غير معروفين في مصر ولكنهم أساتذة حصول على جوائز من هذا النوع، وفي الحقيقة يمكن أن تكون هذه الروايات على المستوى الفني جيدة جدا، لكنها غير معروفة وليست جزء من تاريخك المتواجد هنا، فهي تُباع في الخارج فقط".

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك أيضًا نوع آخر وهو "كتابة التصدير"، بمعنى أن الكاتب يذهب إلى دول الغرب، كونه يعلم جيدا أنه يوجد هناك منظومة تركز خصيصا على إظهار مجموعة مساوئ في بلدك، مثل حقوق الإنسان وحريات الأفراد كالمثلية الجنسية والمعارضات السياسية على مدار تاريخها، وهذا الأمر ظهر بشكل كبير منذ نصف السبعينيات، وقبل ذلك كانت المسألة سهلة للغاية ويتم التصالح معها".

الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة هيئة المصرية العامة للكتاب جوائز الدول العربية روائيين مصر كتابة التصدير الشاهد محمد الباز

الأكثر قراءة

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

عاجل.. الحرب ستستمر 10 سنوات.. جانتس: قوات فى غزة ستصل رفح قريبًا

منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة بعد طرد محمد حمدى أمام الكونغو الديمقراطية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابي على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة