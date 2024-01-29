هيثم الحاج يشرح لـ"الشاهد" مفهوم "كتابة التصدير" و"الكتابة من أجل الجوائز"

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب: "هناك أشخاص يكتبون تحديدا للجوائز التي تُمنح في الدول العربية بقيم كبيرة، وأعرف روائيين غير معروفين في مصر ولكنهم أساتذة حصول على جوائز من هذا النوع، وفي الحقيقة يمكن أن تكون هذه الروايات على المستوى الفني جيدة جدا، لكنها غير معروفة وليست جزء من تاريخك المتواجد هنا، فهي تُباع في الخارج فقط".

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك أيضًا نوع آخر وهو "كتابة التصدير"، بمعنى أن الكاتب يذهب إلى دول الغرب، كونه يعلم جيدا أنه يوجد هناك منظومة تركز خصيصا على إظهار مجموعة مساوئ في بلدك، مثل حقوق الإنسان وحريات الأفراد كالمثلية الجنسية والمعارضات السياسية على مدار تاريخها، وهذا الأمر ظهر بشكل كبير منذ نصف السبعينيات، وقبل ذلك كانت المسألة سهلة للغاية ويتم التصالح معها".