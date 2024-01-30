الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم الحاج لـ"الشاهد": عثمان نور الدين أول من أنشأ مكتبة عامة بمصر

هيثم الحاج
هيثم الحاج

قال الدكتور هيثم الحاج  علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن هناك العديد من الأسماء كان لها إنجازات بالمجتمع المصري والعالم وكانوا يعرفون قيمة التعليم.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من هذه الأسماء  نيكولا المسك، وكان أول مبعوث بعهد محمد علي لإيطاليا لتعلم التجار، وثاني المبعوثتين كان عثمان نور الدين، وتعلم العلوم الحربية، وكان أول مصري يقود الأسطول البحري.

وأكد أن عثمان نور الدين، هو أول من أنشأ مكتبة عامة أقيمت في مصر بقصر إبراهيم باشا، وحل مكانها الآن مول البستان وسط البلد، وكانت ممتلئة بالكتب التي أحضرها من أوروبا؛ لأنه كان يدرك قيمة التعليم وأهمية المدارس.

وتابع، أن  فكرة القومية المصرية تبلورت للمرة الأولى بالتاريخ مع مصطفى كامل في مقولته "لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا"، وكانت في أوائل القرن العشرين، مشيرًا إلى أنه كان يوجد حالة غريبة في مصر، حيث أنها دولة استقلت ولكنها كانت تحت الحماية، ومن هنا خرجت القومية لتقول أن لنا ثقافة وقيمة خاصة. 

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

هيثم الحاج عثمان نور الدين أنشأ مكتبة عامة مصر العلوم الحربية ممتلئة بالكتب القومية المصرية

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