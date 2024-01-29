الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم الحاج لـ"الشاهد": مشروعى هدفه لملمة أطراف الهوية المصرية

هيثم الحاج
هيثم الحاج

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مشروعه عن الشخصيات المصرية الهدف منه لملمة أطراف الهوية المصرية.

وأكد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفكرة بدأت لديه مع ملاحظته أن هناك حكايات يحيكها الآخر عنا ويوجد أشياء منسية لدرجة أننا نتناسى الرواية الحقيقية وكأنها غير موجودة.

وتابع أن حرب أكتوبر في فيلم "جولدا مائير"، وما تقوم إسرائيل بالترويج له بأنهم هم الذين انتصروا في الحرب وفرضوا شروطهم، سنجد أن مذكرات جولدا نفسها تروي فيها الرواية الحقيقية لنا وأنها تقول روايتنا التي ننساها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول الرد على هذه الرواية والترويج لروايتهم وأكاذيبهم.

وأشار إلى أن أحداث غزة أول استشعار للخطر عندما رأى فيديو صغيرا من مركز تحليل إسرائيلي يتحدث عن نسب المؤيدين لإسرائيل كيف كانت وكيف تحولت، فعلم وقتها أنهم يعملون على التزييف ووضع روايتهم.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

الدكتور هيثم الحاج الشخصيات المصرية الفكرة إسرائيل جولدا مائير استشعار للخطر أحداث غزة

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