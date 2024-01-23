الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشهاوى لـ"الشاهد": هناك كتب صدرت عن الأدب المصرى قبل 60 عامًا ولم يعد طباعتها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إنه يوجد كتب قليلة عن الأدب المصري صدرت قبل 60 عامًا ولم يعد طباعتها مرة أخرى. 

وأضاف “الشهاوي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أنه قدم في كتاب "ديوان الشعر المصري" بيانًا عن مصر الشعرية ومقدمة عن كل شاعر ولماذا ننشر هذه السلسلة وفيها موقعة تاريخية فهي ليست منشورًا سياسيًا ولا دعائيا.

وأوضح أنه اختار عنوانًا يكون قريبًا من الجمهور العام الذي أنصت لأم كلثوم وفيروز وصباح فخري، في أغنية "ياشقيق الروح من جسدي"، من كلمات ابن سناء الملك، وأغنية "يا من لعبت به شمول"، لـ البهاء زهير،  وهي قريبة من المصريين والعرب.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

أحمد الشهاوى كتب قليلة الأدب المصري يعد طباعتها ديوان الشعر المصري

مواد متعلقة

الشهاوى لـ"الشاهد": المنتج الشعرى تراجع بشكل كبير مصريًا وعربيًا

الشهاوى لـ"الشاهد": أعيدوا نشر الكتب المصرية القديمة للأجيال الحديثة

محمد عفيفى لـ"الشاهد": من يحب جمال عبدالناصر يتصور أى نقد لتجربة الناصرية كفرًا

محمد عفيفى لـ"الشاهد": البعض لا يرى عبدالناصر سوى أنه ديكتاتور متسبب فى خسائر للجيش

محمد عفيفى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى يستمد مشروعيته من 25 يناير و30 يونيو

محمد عفيفى لـ"الشاهد": تجربة عبدالناصر فى التوظيف الحكومى أضرت العلاقة بين الحاكم والمحكومين

الأكثر قراءة

عاجل.. البنتاجون: ضربة جديدة للحوثيين وانفجارات تهز صنعاء (فيديو)

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

الآشعة تحسم الجدل.. اشتباه فى إصابة الشناوى بالكتف

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ترامب يفجر مفاجأة بشأن انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية

مصطفى محمد يهدى منتخب مصر التأهل بهدف قاتل فى شباك كاب فيردى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس