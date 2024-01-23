الشهاوى لـ"الشاهد": هناك كتب صدرت عن الأدب المصرى قبل 60 عامًا ولم يعد طباعتها

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إنه يوجد كتب قليلة عن الأدب المصري صدرت قبل 60 عامًا ولم يعد طباعتها مرة أخرى.

وأضاف “الشهاوي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قدم في كتاب "ديوان الشعر المصري" بيانًا عن مصر الشعرية ومقدمة عن كل شاعر ولماذا ننشر هذه السلسلة وفيها موقعة تاريخية فهي ليست منشورًا سياسيًا ولا دعائيا.

وأوضح أنه اختار عنوانًا يكون قريبًا من الجمهور العام الذي أنصت لأم كلثوم وفيروز وصباح فخري، في أغنية "ياشقيق الروح من جسدي"، من كلمات ابن سناء الملك، وأغنية "يا من لعبت به شمول"، لـ البهاء زهير، وهي قريبة من المصريين والعرب.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.