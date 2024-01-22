الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عفيفى لـ"الشاهد": تجربة عبدالناصر فى التوظيف الحكومى أضرت العلاقة بين الحاكم والمحكومين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن فكرة عبدالناصر في الاتكال على الحكومة "التوظيف الحكومي"، وأن الرئيس هو من يقوم بعمل كل شيء أضر عبدالناصر نفسه وأضر التجربة.

وأضاف "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التجربة أضرت العلاقة بين الحاكم والمحكومين وأثرت في الشخصية المصرية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن فكرة تعيين كل المصريين في الوظائف الحكومية جميل ولكن هل تستطيع وهم لم يستطعوا بعد ذلك وأصبحت هناك مشكلة كبيرة.

وتابع، أن يقول الحاكم للمحكومين، لا علاقة لكم بالسياسة وأنه المسئول عن طعامهم وشرابهم أضر بالتجربة الناصرية وهو شعر بذلك نتيجة التفويض التام الذي أخذه من المصريين وبدأ يعيد النظر وقال إنه سيعيد الأحزاب وفكرة إقامة حزب الثورة بدايته كانت من عبدالناصر.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

محمد عفيفي التوظيف الحكومي أضرت العلاقة الحاكم والمحكومين الشخصية المصرية

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