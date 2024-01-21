"عفيفى" لـ"الشاهد": الروايات التاريخية لا تزال فى طور الرواية التقليدية بالعالم العربى

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن التحولات بالعالم العربي عندما ننظر إليها بمنظور المؤرخ ما يحدث في العالم العربي خلال 12 عامًا يحدث في القرن الواحد وعشرين.

وعن كون الرواية التاريخية مصدرًا للمعرفة، قال "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لا للأسف تربينا على الرواية التاريخية التقليدية من أول جورج زيدان، بينما هي في العالم كله ضد فكرة أن كتاب التاريخ هو الذي يعطيك الحقيقة لأن التاريخ بعد الحداثة وجهة نظر وأن القارئ لابد أن يشتبك مع الكاتب".

وأكد أن الروايات التاريخية لا تزال في طور الرواية التقليدية التي تدعي أنها تقدم لنا التاريخ، مشيرًا إلى أنه في روايته "سلام على إبراهيم"، شكك في السردية التاريخية السائدة، وكذلك في المؤرخ وفي الراوية المؤرخ متهم والقارئ لابد أن يرد هذا الاتهام ويشتبك ولكن القارئ العربي لم يأخذ على ذلك عكس القارئ الأجنبي.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.