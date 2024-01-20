الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عفيفى لـ"الشاهد": تجاوز التاريخ مفتاح لحل العديد من مشاكلنا

محمد عفيفى
محمد عفيفى

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن تجاوز التاريخ مفتاح لحل العديد من مشاكلنا، متابعًا: "هناك أشخاص حتى الآن يسألون هل الملك فاروق حلو ولا وحش؟!".

وأضاف عفيفي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مفيش حاجة اسمها حلو ووحش في التاريخ، هناك إيجابيات وسلبيات وفقًا للتجارب الإنسانية".

محمد عفيفي: جزء كبير من الخلاف بين السنة والشيعة سببه عدم تجاوز التاريخ

وتابع: "عيب العرب أن جزءً كبيرًا منهم يعيش في الماضي، أيضًا جزء كبير من الخلاف بين السنة والشيعة سببه عدم تجاوز التاريخ".

واستكمل: "جماعة الإخوان المسلمين نفسها قامت ردًا على إلغاء الخلافة، كما أن هناك جماعات سلفية تفكر في أن الحاضر لن يُصلح إلا بما صلح به الماضي، وهذا أمر خاطئ تمامًا"، مؤكدًا أن التاريخ عبء على كاهل الأمة العربية حتى الآن.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز الدكتور محمد عفيفي محمد عفيفي التاريخ

مواد متعلقة

محمد عفيفى لـ"الشاهد": من يكتب التاريخ دائمًا فى مصر هي السلطة والوثائق الرسمية

الأكثر قراءة

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

وزير الدفاع الإسرائيلى يحاول اقتحام مكتب نتنياهو

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

بعد الهجوم المتواصل عليه.. جلسة خاصة بين حازم إمام وفيتوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا