محمد عفيفى لـ"الشاهد": التاريخ لم يعد علم الماضى إنما يُكتب بمؤثرات الحاضر

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن المؤرخ في الماضي كان أشبه بالكهنوت وإن ما يصدره من أحكام لا يُناقش وإن هذا حكم التاريخ.

وأضاف عفيفي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لذلك كانت الصورة التقليدية للمؤرخ أنه الرجل العجوز صاحب اللحية البيضاء الطويلة، وهو في قصر السلطان ليسجل الوقائع".

وتابع: "هذا الأمر تغير والتاريخ أصبح ليس علم الماضي؛ لأن المؤرخ عندما يكتب الماضي فهو يكتبه بعقلية وفكر ومؤثرات الحاضر".

واستكمل: "ومن هنا دخل الماضي مع الحاضر كما حدثت العديد من التطورات في كتابة التاريخ"، مشيرًا إلى أن المؤرخ يدرس الماضي من أجل فهم الحاضر ورسم سيناريوهات المستقبل.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.