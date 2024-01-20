محمد عفيفى لـ"الشاهد": داعش نتاج لفكرة الخلافة المقدسة المزعومة

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إننا ندرس التاريخ لكي نتجاوزه بالنقد والتحليل والاستفادة منه في فهم الحاضر ورسم سيناريوهات المستقبل.

محمد عفيفي: مشكلة العرب هي العيش في كهف التاريخ

وأضاف عفيفي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لا يجب أن نظل أسرى لمشكلات وحكايات التاريخ، فلا يجب أن نعيش في كهف التاريخ، لأن جزءًا رئيسيًا من مشكلة العرب هو العيش في كهف التاريخ".

وتابع: "على سبيل المثال داعش قامت على الماضي وفكرة الخلافة المقدسة، وأن الخلافة كانت مستمرة منذ وفاة الرسول إلى أن ألغاها مصطفى كمال أتاتورك نتيجة ضغط الغرب وبالتالي علينا عودة الخلافة لأنها عقيدة"، مشيرًا إلى أن داعش نتاج لفكرة الخلافة المقدسة المزعومة.

واستكمل: "بينما دراسة التاريخ تبين لنا أن العالم الإسلامي عاش فترات كبيرة جدًا دون خلافة وفترات كبيرة عاشها العالم الإسلامي بعدة خلافات".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.