الإثنين 22 يناير 2024
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محمد عفيفى لـ"الشاهد": الخديو إسماعيل أقام مؤسسات الدولة الحديثة

محمد عفيفي
محمد عفيفي

قال د.محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن الخديو إسماعيل هو مَن أقام مؤسسات الدولة الحديثة وأعاد بناء الجيش المصري.

أضاف عفيفي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في معاهدة لندن تم تحديد عدد الجيش المصري فيها على أن لا يزيد علي 18 ألفًا، حتى لا يكون قوى إقليمية، مؤكدًا أن الخديو إسماعيل خرج عن هذا الأمر واستطاع تطوير الجيش، وعمل إمبراطورية إفريقية مصرية.

وتابع أن إسماعيل استطاع بناء الدولة الحديثة مرة أخرى بعد الانكسار الذي حدث في نهاية عصر محمد علي.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

الدكتور محمد عفيفي الخديوي إسماعيل مؤسسات الدولة الحديثة بناء الجيش المصري عاهدة لندن إمبراطورية إفريقية مصرية

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