محمد عفيفى لـ"الشاهد": تغير التاريخ بالمناهج بتغير النظام الحاكم لا يصنع وعيا

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن مناهج التاريخ في التعليم المصري كانت تتغير بتغير النظام الحاكم، مؤكدًا أن هذا لا يصنع وعيًا؛ لأن ما درسه في عصر عبدالناصر يختلف عن عصر السادات ومبارك.

وأضاف "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كتب التاريخ في المدارس الأجنبية بمصر تأخذ نفس المقرر الأجنبي الأوروبي، على سبيل المثال أولى ثانوي في المدارس الفرنسية تأخذ نفس منهج أولي ثانوي بفرنسا.

وأكد أن المؤرخ لا يستطيع أن يحدد لهم بداية التاريخ الحديث ولكن يقول للطلاب إن هناك رأي يقول إن سقوط القسطنطينية هو بداية التاريخ المعاصر، أوعصر النهضة، أو الثورة الصناعية ويناقش التواريخ ويترك الطالب يدلي برأيه، وللأسف هذا لا يوجد لدينا بل يوجد لدينا تلقين.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.