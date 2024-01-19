الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين مسعد لـ"الشاهد": مواقع التواصل الاجتماعى حطمت الخصوصية

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المجتمع كله أصبح محافظًا والجامعة بنت المجتمع، مشيرة إلى أنها منذ شهرين تسأل طالبة عن بعض الأخبار فردت عليها بأنها لا تشاهد التلفزيون.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها سألت الطالبة كيف تأتي بمعلوماتك فأكدت أنها من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن سبب عدم مشاهدتها للتلفزيون هو موقف ولم تتخيل أن هذا موجود.

وأكدت أن نفس المحافظ أصبح عاليًا وفكرة أن كل شخص يمسك قاموس به مجموعة من المفردات إذا لم يتحدث بها يكون خارج السياق وكل شخص ينصب نفسه قيم على غيره وهذا شديد الوضوح، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل يوجد بها تناحر وتنافر والناس تقف لبعضها.

وأشارت إلى أن من خصائص البيئة التي نعيشها انتهاء الخصوصية، فلا يوجد خصوصية، فوسائل التواصل الاجتماعي حياتنا الخاصة أصبحت عليها، وهذا سبب التغيير في الشخصية المصرية، ومواقع التواصل حطمت كل شيء.

واستنكرت انقسام الشباب والفتيات داخل الجامعة، مؤكدة أنهم يحاولون كسر ذلك؛ لأن الجامعة مختلطة ولأن الاختلاط أمر صحي والطلاب يسيرون عكس التيار. 

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

نيفين مسعد مواقع التواصل انتهاء الخصوصية حطمت يسيرون عكس التيار الطلاب انقسام الشباب

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