"أبوعاصى"لـ"الشاهد": تجديد الخطاب الدينى لا يقتصر على المؤسسة الدينية

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن تجديد الخطاب الديني لا يقتصر على المؤسسة الدينية فنحن بحاجة لعلماء الاجتماع والنفس والاقتصاد والإعلام حتى نتفق مع خطاب ديني ملائم للعقل.

وأضاف “أبوعاصي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان مجمع البحوث في الأزهر يستدعي علماء فلك وأطباء وعلماء جولوجيا وغيرهم، مؤكدًا أن أول خطوة في تجديد الخطاب الديني هي ورشة يدعا لها العلماء من كل التخصصات ومنها نحدد المقصود من تجديد الخطاب الديني.

وأشار إلى أنه حتى الآن نجد أسئلة للوعاظ حول البنوك وفوائدها والوعاظ يردون بالرد القديم فأين تجديد الخطاب الديني؟، مستدلا بقوله تعالى "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ"، أي بأخذ الزيادة.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.