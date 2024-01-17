الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبو عاصى لـ"الشاهد": نحتاج لخطاب دينى روحى لحل أزمات الناس

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال د. محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إنه يريد خطابا دينيا روحيا يحل أزمات الناس وفي الوقت نفسه خطاب مادي يجعل الناس يعملون وينتجون.

وأضاف أبو عاصي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنه يريد خطابا دينيا ينصف المرأة، مشيرًا إلى أن العالم الغربي أكثر رفضهم للدين الإسلامي هو لقضايا المرأة وللحديث عنها طوال الوقت بأنها أخرجت آدم من الجنة وأنها الشر كله وأس البلاء.

وأكد أنه يجب تجديد الخطاب الديني في قضايا المرأة وفي الأسرة للحفاظ على الأولاد وللعالم الذي يستمع  إلى مصر والأزهر محور الإسلام في العالم كله وأن لا يكون خطابًا محليًا ولا بيئيًا ولا محكومًا بقرية.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

محمد سالم أبو عاصي خطاب دينى روحي يحل أزمات الناس ينصف المرأة قضايا المرأة

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