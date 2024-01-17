الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو عاصى لـ"الشاهد": مشايخ الأزهر كانوا يستمعون لأغانى أم كلثوم وعبدالوهاب ويحفظونها

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إنه لم يسمع في الأزهر وهو صغير أن سماع أغاني أم كلثوم حرام، مؤكدًا أنه سمع هذا الكلام مؤخرًا.

 

وأضاف، خلال حوار ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكثر المشايخ كانوا يستمعون لأم كلثوم وعبدالوهاب وكانوا يحفظون أغانيها ويحللونها أدبيا، مشيرًا إلى أن المجتمع كان يعبر عن الثقافة المصرية وطبيعة الشعب المصري.

 

وتابع، أنهم ينظرون إليه على أنه قليل الدين، وليس متدينًا وأنه ضد الإسلام، ولكنه منذ الصغر منفتحًا على كل هذه الثقافات واستفاد من كل المدراس التي تم تربيتها عليها بالأزهر.

 

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

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