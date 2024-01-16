الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدكتور يسرى عبدالله لـ"الشاهد": مصر درة التلاقى الثقافى فى المنطقة

يسرى عبدالله
يسرى عبدالله

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إنه يجب إدارك أن مصر في حالة من حالات التلاقي الثقافي.

دور مصر الثقافي في المنطقة

وأكد يسري عبدالله، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى تعود مصر لممارسة دورها المركزي الثقافي في المنطقة يجب تحويل الاستراتيجيات الثقافية لخريطة عمل، وأن تكون هذه الاستراتيجيات قابلة للتطبيق، ويمكن القول أن مصر درة التلاقي الثقافي في المنطقة.

وتابع: "مصر بحاجة إلى مشروع ثقافي مصري، وأن يكون وطني الملامح والهوية، وأن يكون منفتح على الدوائر الجيوثقافية المحيطة بنا، وأن يكون لهذا المشروع أيقونة وعلامة بارزة، وقد تكون الأيقونة تتحدث عن الوعي والمواطنة وغيرها من المفاهيم الثقافية الأساسية".

واستطرد: "مصر ليس لديها أي قصور مادي بالنسبة للمجال الثقافي، وما يتحدث عن ذلك لا يريد أن يقوم بمهامه، حيث أن مصر تمتلك عدد كبير من مكتبات هيئة الكتاب، ودور النشر، وقصور الثقافة، والمسارح الثقافية، والأوبرا، لذا مصر لا تمتلك مشاكل في البنية المادية الثقافية".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

يسري عبد الله أستاذ الأدب الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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