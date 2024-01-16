يسرى عبدالله لـ"الشاهد":نأمل أن يتضح جهد وزارة الثقافة فى الدولة أكثر من ذلك

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن مشروع حياة كريمة خرج من الدولة المصرية ولم يخرج من وزارة الثقافة أولًا، وهذا المشروع له دور كبير في العملية الثقافية التوعوية في المناطق الريفية والصعيدية، لذا على وزارة الثقافة إطلاق مثل هذه المبادرات من أجل تعزيز العامل الثقافي لدى المواطنين.

جهود وزارة الثقافة

وأكد يسري عبدالله، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يريد أن يتضح جهد وزارة الثقافة في الدولة أكثر من ذلك.

وأضاف في حديثه، أنه يجب تفعيل دور المسارح الشعبية وفرق الفنون الشعبية وأن يكون هناك انتشار أكثر من ذلك خاصة في المحافظات النائية.

وتابع:" الإعلام الرقمي لا يستطيع أن يحل مكان البنية الثقافية التقليدية التي اعتادت عليها الشعوب، لأن التطور التكنولوجي لن يستطيع أن يواكب حجم التاثير الذي يحدث على المسارح والميادين".

واستطرد:"مصر دولة بها الكثير من الهويات الفرعية المتداخلة ويجب على الوزارة إدراك ذلك ومحاولة نقل التراث حتى لا يختفي".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.