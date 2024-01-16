الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أبوعاصى" يكشف لـ"الشاهد" الفرق بين الطالب الأزهرى الآن وقبل 30 عامًا

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الطالب الأزهري في اللحظة الحالية يختلف عن الطالب قبل 30 سنة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاختلاف في الثقافة فالطالب الأزهري كان قويًا في أدبه وأسلوبه وأدواته وأسلوب خطابه للمجتمع بعيدًا عن التعصب والكراهية لأن الدراسة في الأزهر متنوعة تجد فيها كل الآراء.

وتابع: الطالب الأزهري كان متفتحًا يقبل الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا أنه مؤخرًا تسللت للأزهر أفكار بعيدة عن منهجه.

برنامج الشاهد

يعد برنامج"الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

محمد سالم أبو عاصي الطالب الأزهري 30 سنة الثقافة المأصلة خطاب المجتمع المجتمع المصري

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