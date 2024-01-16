الدكتور يسرى عبدالله لـ"الشاهد: وقت حكم الإخوان بعض المثقفين ارتموا بأحضان الجماعة

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إنه يوجد مشكلة وفقدان للبصلة لدى بعض المثقفين، وهناك فكرة صبيانية ومراهقة وهي أنه إذا أردت أن تكون مثقفًا فلابد أن تهاجم السلطة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الفكرة لا تليق بالمثقفين لأن المثقف عقل نقدي وليس هدامًا ولا فوضويًا.

وتابع، أن إدوارد سعيد، الناقد الأدبي، عرف المثقف قائلًا إنه يجب أن يكون أعلى تمثيلات الحقيقة، وهذا مبحث في الفلسفة، مؤكدًا أنه وقت حكم الإخوان شاهدنا مآسي، وعدد من المثقفين ارتموا في أحضان الجماعة ومنهم من دافع عنها، ومنهم من كتب كتبًا فيهم ومقالات، وكان هناك كتلة صعبة وناس قدمت نفسها وآخرين صمتوا تمامًا في انتظارمن سيربح من الطرفين.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.