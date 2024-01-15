يسرى عبدالله لـ"الشاهد": الثقافة وسيلة من وسائل توقير الذات

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إنه لا بد من استعادة تعريف الثقافة نفسها، مشيرًا إلى أن كتاب "فكرة الثقافة" للكاتب تيري إيغلتون، وصفها بأنها الوسيلة التي تجعلنا نسعى للوصول إلى ما هو أفضل، أو ما يجعل الحياة تستحق أن تعاش، وهذا مثالي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الثقافة وسيلة من وسائل توقير الذات، مشيرًا إلى أن طه حسين، عمل ربطًا مدهشًا بين فكرتي التعليم والثقافة؛ لأن الثقافة مرتبطة بالتعليم فلا تعليم دون ثقافة ولا ثقافة دون تعليم.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.