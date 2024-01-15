يسرى عبدالله لـ"الشاهد": 3 روافد تسهم فى صناعة العقل وتحميه من الأحادية

علق يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، على أن العقل المصري أصبح أقرب للأحادية ويرفض التحديث، مؤكدًا أن هناك روافد متعددة تصنع ما يسمى بصناعة العقل وهذه الروافد تشمل روافد معرفية وعلمية وأكاديمية وثقافية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الروافد تنهض على فكرة التعامل مع الثقافة بمعناها الواسع، والمحور الثالث وهو مركزي يتصل بالروافد الإعلامية.

وأشار إلى أن الراوفد الثلاثة وهي التعليم والثقافة والإعلام يوجد فيها مشكلات حقيقية ولكن محور الإعلام، في الفترات الأخيرة نجد أن هناك ما يسمى عقل خلف الرسالة الإعلامية واستشف ذلك من هذا البرنامج أو برامج أخرى الروافض الثلاثة.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.