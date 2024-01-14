سليمان جودة يكشف"الشاهد" مزايا حكومة مدبولى والمحور الذى لم تهتم به

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على مستوى البنية الأساسية قدمت شيئًا باقٍ وسيبقى فيما بعد، والحكومة القادمة ستسفيد منه بأن تبدأ المرحلة الثانية لها وتعمل عليه.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يؤخذ على حكومة "مدبولي"، أنها لم تعمل على التعليم كما يجب، فالتعليم حتى الآن ليس أولوية لديها على مدار السنوات، مؤكدًا أن كل الدول التي صنعت لنفسها مكانة بدأت من التعليم وانتهت إليه لأنه رقم 1 ورقم 10، لأنه الأداة التي تحقق نهضة الإنسان فإن لم يكن الإنسان مهيئًا فمن سيعمل؟.

وتابع، أنه كان يجب أن تعمل حكومة "مدبولي"، على محور التعليم كأفضل مما حدث ولكنه لم يكن محل الاهتمام الذي يرضي طموح المصريين وطموح البلد التي تستحق أن تكون أفضل ما يكون.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.