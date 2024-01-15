الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يسري عبدالله لـ"الشاهد": المؤسسات الثقافية تسيطر عليها "الشلّلية"

يسري عبدالله
يسري عبدالله

قال يسري عبدالله أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن اللقاءات بين رئيس الجمهورية مع وزراء الثقافة كانت متباعدة لفترات طويلة جدًا، ومنذ عقود من الزمن.

أضاف يسري، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أننا رأينا اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، للتأكيد على الدور المركزي الذي تلعبه دور الثقافة وهناك وعي لما يمكن أن تقدمه الثقافة.

وأكد أن الخروج من الدوائر الضيقة التي تحول المؤسسات الثقافية لمجموعة من الفيتوهات التي تسيطر عليها الشللية ومجموعات مصالح تسيطر على الأداء الرسمي الثقافي أو جانب منه، ويتسم في جانب منه إلى الروتين اليومي وافتقاد ما يسمى بالرؤية الثقافية العميقة.

تابع أن المجلس الأعلى للثقافة دوره صانع للخيال الثقافي ويوجد به لجان بها مئات الأسماء، لافتًا إلى أن الفكرة أنه هو العقل الحي للثقافة وهو من يرسم الاستراتيجيات وهو من يصوغها، ويجب أن يقدم نظريات قابلة للتطبيق وليست مجرد إنشاء وهذا ما نفتقده.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة"إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

يسري عبدالله المؤسسات الثقافية الشللية الرؤية الثقافية الروتين اليومي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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