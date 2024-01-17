أبو عاصى لـ"الشاهد": لسنا مطالبين بالاقتداء بالنبى بفعل أشياء تماثل العادات العربية

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الدين منه ما هو مقدس وثابت ومنه ما هو متغير ومتحول، مؤكدًا أن القرآن الكريم مقدس ثابت والسنة مقدس ثابت.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يعجبه ما قاله الإمام القرافي، بأن السنة منها ما قاله النبي باعتباره نبي يوحى إليه، ومنها ما هو باعتباره قاضٍ، ومنها ما يوحى إليه، ومنها باعتباره كرئيس دولة ﻳﻘدر ﻣﺎ ﻳﺻﻠﺢ ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﻻ ﻳﺻﻠﺢ.

وتابع، أن رئيس الدولة في هذا الزمن لسنا ملزمين بالاقتداء بحفر الخندق، في الحروب كغزوة الخندق، وحكمه في قضية معينة كقاضٍ لسنا ملزمين بها، مشيرًا إلى النبي عليه السلام قال "من أحيا أرضا موات فهي له"، والآن ليس كل من يحيي أرضًا تكون له ولكنها تكون ملكًا للدولة.

وأشار إلى أننا لسنا مطالبين بالإقتداء بكون الرسول رئيسًا لدولة ولا قاضٍ ولو فعل أشياء تماثل العادات العربية كاللباس مثلًا، موضحًا أن التيار المتشدد يقول إنه لا بد أن تلبس كذا وناس تقول النبي عليه السلام كان يكتحل ولكنه كان يكتحل كعادة العرب.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.