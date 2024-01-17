"أبو عاصى" لـ"الشاهد": كتب التراث كنوز ولكن بها مالا يصلح للزمان والمكان

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إننا ننظر للتراث على أن من ليس له تراث ليس له حاضرًا، مؤكدًا أن كتب التراث الآن فيها مالا يناسبنا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفقهاء يقولون إن الفتوى تتغير بالزمان والمكان، مشيرًا إلى أن كتب التراث لها قيمة كبيرة ولكن بها الكثير من الأشياء تحتاج إلى فرز.

وأكد أن الإسلام دعوة علمية فلابد من وضع مناهج عالمية تناسب العالم، وكتب التراث بها كنوز وأشياء ثمينة جدًا وفي الوقت نفسه يوجد أشياء لا تصلح للزمان والمكان.

وتابع، أن الشائع في الأزهر هو دراسة كتب التراث على أنها دين، ولكن التراث ليس كله دين فمنه ماهو دين ولغة وثقافة وأدب، مشيرًا إلى أن البعض يتصور أنه عندما تنتقد التراث كأنك تنتقد الدين ولكنهما مختلفان.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.