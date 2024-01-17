الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أبوعاصى" لـ"الشاهد": الإرهاب الفكرى يساوى الإرهاب بالسلاح

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الذين تسللوا للأزهر ينتمون  للتيار السلفي الذي ينظر بعين واحدة للمسألة وأن الراجح فيها أمرًا واحدًا.

وأضاف “أبوعاصي”، خلال حوار ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يشغله هو فرض الرأي السلفي على المجتمع، مؤكدًا أن لدينا مشكلة خطيرة هي أن الإرهاب الفكري يساوي الإرهاب بالسلاح، وهذا ما حدث في قطاع كبير جدا من القطاع الأزهري.

وأكد أن الثقافة لم تعد كما السابق فكانوا يقرأون لطه حسين والعقاد والزيات، وكان بعض هذه الكتب في الدراسة بكتب الأدب والتاريخ والبعض اجتهادات شخصية لزيادة المعارف، مشيرًا إلى أن أحد أساتذته عندما طلب منه أن ينصحه بكتب تحسن من جاذبية أسلوبه نصحة بالقراءة لطه حسين، وقرأ له العديد من الروايات ومنها الأيام، لأن الثقافة وقتها كانت مفتوحة وكات طبيعة المجتمع ثقافية منفتحة. 

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

محمد سالم أبو عاصي للتيار السلفي الارهاب الفكري الإرهاب بالسلاح القطاع الأزهري

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