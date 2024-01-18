"أبو عاصى" لـ"الشاهد": المرأة علم يدرس بالغرب وندرسها على أنها تورث نصف الرجل

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن المرأة علم يدرس بالغرب، ولكنها تدرس لدينا هل المرأة بكر أم ثيب، مؤكدًا أننا نريد أن ندرس الحالة البيولوجية والنفسية للمرأة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة لدينا تورث نصف الرجل، وأبسط فقه المرأة الحديث عن العادة الشهرية والولادة، متسائلًا هل لدينا تجديد للخطاب الديني في هذا ولكننا نردد أن المرأة نصف المجتمع وأن الله ساوى بينها وبين الرجل.

وتابع، أنه يوجد مدارس فلسفية كثيرة في المرأة متسائلًا هل معنى انصاف المرأة أن أحفظ شخص من هنا وهناك جزء من القرآن والسنة ليتحدث عن المرأة.

وأكد أننا نفتقد للدعاة الذين يتحملوا تجديد الخطاب الديني، وذلك لأنه لابد من تجديد مناهج التعليم، مشيرًا إلى أنه يعرض عليه موضوعات للدراسات العليا لا تذكر ولا تعود بأي ثمرة على المجتمع وأن بعض الباحثين ينهون الدراسات العليا وهم لا يعرفون الكتابة أصلًا وكل ما يقدمونه منقولًا عن المراجع والإنترنت.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.