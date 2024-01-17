الأربعاء 17 يناير 2024
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أبو عاصى يتحدث لـ"الشاهد" عن مفسرى القرآن فى العصر الحديث (فيديو)

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر: "كان هناك محاولات تفسير لم تكتمل عند الشيخ محمد مصطفى المراغي، والشيخ شلتوت أيضًا الذي فسر الأجزاء العشر الأولى من القرآن الكريم، والشيخ محمد عبد الله دراز الذي أطلق على أعماله التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ثم جاء الشيخ الغزالي الذي حاول أن يقلد الشيخ دراز، وكتب تفسيرا للقرآن ولكن المنهج الواحد لم يكن متواجدا به".

 

وأوضح أبو عاصي، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "دراسات الدكتور عبد الله شحاتة عن القرآن الكريم لا يوجد بها أي إضافات، فكل ما تم تنفيذه في العقود الماضية ما هو إلا دوران في الفلك القديم، كما أن محاولة مصطفى محمود في هذا الشأن أشبه بالوجدنيات وليس بمنهج علمي، كما أن لديه تجربة في التصوف والتي حاول أن يتكلم بها كثيرا، ولكن الميزان العلمي أو ما يسمى بـ "أصول التفسير" لم تكن متواجدة في أفكاره".

 

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير عميد كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغي الشيخ شلتوت الشيخ محمد عبد الله دراز الشيخ الغزالى كتب تفسير الشاهد لدكتور محمد الباز برنامج الشاهد

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