الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين مسعد لـ"الشاهد": المجتمع الطلابى الآن فيه درجة عالية من الاستسهال

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المثل القائل "اللي يعمل عمل وما يتمه تموت أمه"، الملتزم به لابد أن يكون على درجة عالية من المسئولية وهذا شعورها وشعور جيلها لأنه لا يجوز أن تقف في منتصف الطريق ولابد أن تنهي الشىء الذي بدأته.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المثل كانت تسمعه من والدتها وكانت تنهي أي عمل تقوم به خوفًا من أن تفقد والدتها.

وأكدت أن المجتمع الطلابي الآن فيه درجة عالية من الاستسهال لأن كل شيء في متناول أيديهم، عكسهم زمان فكانوا حتى يحصلوا على المعلومة ينقلونها بأيديهم وكان التصوير نادرًا وقتها، أما اليوم التصوير والنقل وحتى شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي جعل المعلومة في أيديهم.

وتابعت: "لا أعرف التكنولوجيا من هذه الناحية أفادت أم أضرت، وذلك لأنني نفسي أستخدم الإنترنت في الحصول على المعلومة ولكن أضع لنفسي مجهودًا لابد أن أبذله أو من خلال اتصالاتي ومعارفي والاستعانة بصديق ووسائل المساعدة وإشغال الذهن".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

نيفين مسعد المجتمع الطلابي درجة عالية الاستسهال الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا

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