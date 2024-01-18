الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو عاصى لـ"الشاهد": الجهود مبعثرة بين الأزهر والإفتاء والأوقاف

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الجهود مبعثرة بين كل من الأزهر والأوقاف والإفتاء، مشيرًا إلى أنهم يعملون لأن المسئولين يريدون ذلك.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤتمرات التي تقام حول الإرهاب وقضايا الأسرة الدولة هي التي تشير إليها ويتم التوجه لهذه المؤتمرات فيما بعد.

وأكد أنه من وجهة نظره يرى أن كل هذا التفاعل نظري وكلام على الورق بدليل أن الخطاب الديني كما هو بل بالعكس ربما يستبعد بعض الناس التي تفكر وتحاول أن تغير لأنهم يريدون الدنيا تسير كما هي.

وتابع، أن الدولة ليست مؤسسات ولكن الدولة بها وزراء كل واحد منوط بالعمل الذي وكل به وأنت لا تسد خانة وأنه يرى أن القضايا كلها اليوم قضايا تسديد خانات ولا يوجد قضايا بها علماء ومتخصصين.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

محمد سالم أبو عاصي الأزهر الأوقاف الإفتاء الجهود مبعثرة المؤتمرات قضايا الأسرة

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