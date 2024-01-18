"أبو عاصى" لـ"الشاهد": لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة والمتشددين

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إنه لا يحب نظرية المؤامرة والتي يبثها الإخوان والجماعات المتطرفة، مؤكدًا أنه ضد تكفير أي شخص، لأن تراثنا يقول " الإنسان المسلم لا يرمي بكفر ولا بفسق مادام له تفسيره".

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإمام الشاطبي قال "ممن يدخل تحت رحمة الله عثرات المجتهدين"، حتى أن لدينا أن المخطئ له أجر، مؤكدًا أن الدين ليس حكرًا على طائفة.

وأشار إلى أنه قرأ "إسلاميات" لزكي نجيب محمود، ووصفها بأنها من أجمل ما يكون وأنه قرأ فيها تفسيرات لآيات القرآن الكريم لم يقرأها في حياته، وربما لنجيب محمود فكر معين، موضحًا أنه في قضية الإيمان فإنه يجب أن تؤمن بالله وبالرسل، ولكن في قضية الفكر أن تطرح كل التأويلات.

وتابع، أن أبو حامد الغزالي قال في كتابة "فيصل التفرقة"، إنه لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة وغير المتخصصين والمتشددين، وذلك لأنه يوجد رأي ورأي آخر، وصواب وخطأ لأن الإيمان والكفر بين العبد وربه.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.