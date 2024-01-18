"أبو عاصى" لـ"الشاهد": العلمانيون فى مصر ليسوا ملاحدة

كشف الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، رأيه في الدكتور فرج فودة، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يرميه بباطل لأن كل ماذكره من قضايا يتفق عليها كل العقلاء.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد فرق المقدس والحواشي فهل طعن فرج فودة في النص القرآني الثابت؟ لا أم هل طعن في معلوم من الدين بالضرورة، موضحًا أن الأمور الخفية في أحكام الشريعة إذا أنكرها الإنسان لا يكفر.

وتابع، أن العلمانيين في مصر ليسوا ملاحدة ولدينا خلط هو قياس العلمانيين في مصر بمن هم في أوروبا فهم يختلفون معك في التطبيقات فهو يرى أن الدين يكون حبيسًا للمسجد وأن لا يكون شاملًا لحركة المجتمع ولكنه لا ينكر الدين الثابت، مشيرًا إلى أن الانتقال للقتل والتكفير كلها عمليات إرهابية لا علاقة لها بالدين.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.