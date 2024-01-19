نيفين مسعد لـ"الشاهد": توظيف الدين لخدمة السياسة بعهد السادات شوه الشخصية المصرية

قالت نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اليوم اختلف دور الجامعة والمدرسة، مشيرة إلى أن هناك أسر تقوم بتغشيش أبنائها وكان هذا مستحيلًا بزمانهم والغش كان كوصمة عار.

وأضافت “مسعد”، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دور الأسرة اختلف مع الأبناء في الوقت الحالي وأصبح الانجاز هو النجاح وليس بذل المجهود.

وتابعت، أن العامل السياسي كان له دور بعد 1952 وكان هناك نظام الحزب الواحد وكان هناك مشروع واحد وحركة نشطة وعلى متسوى السياسة الخارجية الوضع اختلف في عهد السادات وأصبح هناك تعدادات حزبية وكذلك الانفتاح الاقتصادي والثراء السريع وقصة الفراخ والأطعمة الفاسدة كانت قضية الثمانينات، مشيرة إلى أن العامل الاقتصادي كان شديد التأثير وسياسة الانفتاح أضرت بشكل كبير ومنها طرف الخيط الذي أدى بنا لهذا الناتج.

وأكملت، أن فترة السادات خلط الدين بالسياسية وتوظيف الدين لخدمة السياسة وهذا من عوامل تشوية الشخصية المصرية لأن الشعب المصري متدين وهو وسطي ومحب للحياة وانتشرت أفكار التجريم والتحريم والتشدد.

وأكدت أنها عاشت فترة من 1974 إلى 1978كانت الجماعات الإسلامية موجودة بالجامعة ويمنعوا الحفلات إلى أن شعر السادات بالخطر وهذا تشوية للشخصية المصرية وترويع لكل من يتذوق الفن أو يتعاطى مع القيم الجميلة.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.