الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيفين مسعد لـ"الشاهد": توظيف الدين لخدمة السياسة بعهد السادات شوه الشخصية المصرية

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اليوم اختلف دور الجامعة والمدرسة، مشيرة إلى أن هناك أسر تقوم بتغشيش أبنائها وكان هذا مستحيلًا بزمانهم والغش كان كوصمة عار.

وأضافت “مسعد”، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دور الأسرة اختلف مع الأبناء في الوقت الحالي وأصبح الانجاز هو النجاح وليس بذل المجهود.

وتابعت، أن العامل السياسي كان له دور بعد 1952 وكان هناك نظام الحزب الواحد وكان هناك مشروع واحد وحركة نشطة وعلى متسوى السياسة الخارجية الوضع اختلف في عهد السادات وأصبح هناك تعدادات حزبية وكذلك الانفتاح الاقتصادي والثراء السريع وقصة الفراخ والأطعمة الفاسدة كانت قضية الثمانينات، مشيرة إلى أن العامل الاقتصادي كان شديد التأثير وسياسة الانفتاح أضرت بشكل كبير ومنها طرف الخيط الذي أدى بنا لهذا الناتج.

وأكملت، أن فترة السادات خلط الدين بالسياسية وتوظيف الدين لخدمة السياسة وهذا من عوامل تشوية الشخصية المصرية لأن الشعب المصري متدين وهو وسطي ومحب للحياة وانتشرت أفكار التجريم والتحريم والتشدد. 

وأكدت أنها عاشت فترة من 1974 إلى 1978كانت الجماعات الإسلامية موجودة بالجامعة ويمنعوا الحفلات إلى أن شعر السادات بالخطر وهذا تشوية للشخصية المصرية وترويع لكل من يتذوق الفن أو يتعاطى مع القيم الجميلة.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

نيفين مسعد خلط الدين بالسياسية تشوية الشخصية المصرية الانفتاح الاقتصادي الثراء السريع تعدادات حزبية

مواد متعلقة

نيفين مسعد لـ"الشاهد": المجتمع الطلابى الآن فيه درجة عالية من الاستسهال

"أبوعاصى" لـ"الشاهد": لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة والمتشددون

"أبوعاصى"لـ"الشاهد": تجديد الخطاب الدينى لا يقتصر على المؤسسة الدينية

أبوعاصى لـ"الشاهد": لا بد من بناء الجسر بين السنة والفقه

أبوعاصى لـ"الشاهد": أنا ضد تكفير أى مفكر

"أبوعاصى" لـ"الشاهد": المرأة علم يدرس بالغرب وندرسها على أنها تورث نصف الرجل

أبوعاصى لـ"الشاهد": لا يقبل الحديث الواحد فى قضايا الأمة المهمة

"أبوعاصى" لـ"الشاهد": العلمانيون فى مصر ليسوا ملاحدة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

عاجل.. خلال ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

الجارديان: ترحيل مهاجرى رواندا بداية مشكلات سوناك

لماذا تشير انتخابات أمريكا 2024 إلى إعادة حقبة جديدة من الزمن بالولايات المتحدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس