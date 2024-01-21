الأحد 21 يناير 2024
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محمد عفيفى لـ"الشاهد": اهتمام كبير بالتاريخ خارج المؤسسات التعليمية فى العالم العربى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إنه انتشرت بعض المواقع والصفحات على النت التي أصبحت تنشر معلومات تاريخية تجذب وتكذب، ولديها القدرة على تقديم معلومة مختلفة وبإسلوب بسيط وتستطيع مخاطبة الناس.

وأضاف "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاهتمام بالتاريخ خارج المؤسسات التعليمية في العالم العربي أصبح أكبر، والتفسير لذلك أن العالم العربي يمر بلحظات هامة وخطيرة ولحظات تحول كثيرة، مؤكدًا أن الأجيال الحالية تمر بهذه التحولات، ويكون التاريخ هو سؤال الحاضر والأجيال الشابة لم تجد في كتب التاريخ ما يشبعها فتبحث عن أشياء أخرى.

وأشار إلى أن الربيع العربي والثورات السؤال الذي كان حاضرًا لدى الشباب عن ماذا يدافع عن الدولة الدينية أم الوطنية وهنا كان التاريخ حاضرًا، والأمر الآخر أن الأمة العربية تأخرت في دخول القرن الواحد وعشرين كثيرًا، وما يحدث منذ 12 عامًا هو هزة عنيفة جدًا في الوطن العربي، ولكننا دخلنا بعقلية القرن التاسع عشر، موضحًا أن هذا ينعكس على المؤسسات التعليمية.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

محمد عفيفي الاهتمام بالتاريخ المؤسسات التعليمية العالم العربي أصبح أكبر المواقع معلومات تاريخية

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