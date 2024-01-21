الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد عفيفى لـ"الشاهد": نظام التلقين بكتب التاريخ يجعل الطالب فريسة سهلة للجماعات الإرهابية

الدكتور محمد عفيفي
الدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن الكثير من الطلاب لديه قالوا إنهم كرهوا دراسة التاريخ رغم حبهم الكبير له، وذلك بسبب سياسة التلقين بالكتب المدرسية، مؤكدًا أنها تجعل الطالب فريسة سهلة للجماعات الإرهابية.

وأضاف "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشكلة الكبرى أن تغيير مناهج التاريخ بتغيير الحاكم تجعل الطالب يفقد الثقة في التاريخ.

وأكد أنه قام بعمل دراسة عن "تناول التاريخ في العالم العربي خلال 15 سنة"، واكتشف أن الروايات التاريخة أو القائمة على أحداث تاريخية أو المقتبسة من التاريخ هي الرائجة لدى الشباب،  وأن أغلب الروايات التي أخذت "البوكر" مثل بهاء طاهر في 2008، ويوسف زيدان في 2009،  النسبة الكبرى منها إما تاريخية أو قائمة على أساس التاريخ.

وأشار إلى أنه كان يتمنى معرفة القوائم الرئيسية للمتقدمين، مؤكدًا أن جائزة "كتار"، للرواية العربية تجهز لجائزة للرواية التاريخية غير المنشورة لتقوم هي بنشرها.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

محمد عفيفي سياسة التلقين تجعل الطالب فريسة سهلة للجماعات الإرهابية تغيير الحاكم يفقد الثقة التاريخ

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