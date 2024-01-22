محمد عفيفى لـ"الشاهد": من يحب جمال عبدالناصر يتصور أى نقد لتجربة الناصرية كفر

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن تجربة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من التجارب الهامة في التاريخ المصري والمثيرة للجدل حتى الآن.

وأضاف "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتصور أن تستمر شخصية "ناصر"، المثيرة للجدل حتى نستطيع تغيير نظرتنا لتاريخنا وحكامنا، لأنه حتى الآن في الندوات يوجه إليه أسئلة من البعض عن جمال عبدالناصر، وهل كان جيدًا أم لا، ولكن كل تجربة لها إيجابياتها وسلبياتها.

وأوضح أن الجدل المثار بشكل كبير جدًا أن من يحب عبدالناصر يتصور أي نقد لتجربة الناصرية "كفر" مع أن أول من انتقدها "عبدالناصر" نفسه، فثروت عكاشة قال إنه في اجتماع بمجلس الوزراء بعد هزيمة 1967 "عبدالناصر" قال إن التجربة قد فشلت وعلينا أن نبدأ من جديد وهذا جرأة بشكل كبير.

وأشار إلى أنه في نفس الوقت موقف من مظاهرات الشباب في 1968 وبيان 30 مارس الذي أخرجه لمحاولة احتواء هذه الأزمة وإعداد دستور دائم للبلاد دستور 1971 كان هناك خطوات للإصلاح، مؤكدًا أن عبدالناصر في كل مرحلة كان يتعلم.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.