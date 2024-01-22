الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عفيفى لـ"الشاهد": البعض لا يرى عبدالناصر سوى أنه ديكتاتور متسبب فى خسائر للجيش

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إنه يوجد بعض الناصريين يتقبلوا النقد، وذلك لأن عبدالناصر انتقد نفسه، مشيرًا إلى أنه من الناحية الأخرى البعض لايرى في "ناصر" سوى الديكتاتور وسجن الناس كلها وتسبب في خسائر للجيش.

 

وأضاف "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البعض يقع تحت تأثير العواطف وخطف التاريخ من كل جانب، فعبدالناصر لم يكن بمثل هذا السوء  وإلا لما خرج الناس يومي 9و10 يونيو، بعدما تنحى وكان بمثابة تفويض وشهادة ميلاد لعبدالناصر.

 

وتابع، أن عبدالحليم غنى بعدها "اللي شبكنا يخلصنا"، لأن عبدالناصر كان يتقبل النكتة والسادات كذلك، ولما بكت الناس يوم وفاة عبدالناصر. 

 

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

محمد عفيفي خسائر للجيش الديكتاتور عبدالناصر خطف التاريخ

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