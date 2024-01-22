محمد عفيفى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى يستمد مشروعيته من 25 يناير و30 يونيو

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة: إن "الرئيس السيسي جيل جديد، حتى من الناحية العمرية مختلف عن الحكام السابقين، كما أنه يستمد مشروعية حكمه من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وبالتالي ليس لديه أي أزمات مع الماضي، ولذلك، تصالح مع الرئيس الراحل محمد نجيب من خلال تأسيس قاعدة عسكرية باسمه، ويتحدث عنه طوال الوقت".

وأضاف "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الرئيس السيسي ليس لديه أي مشكلة مع يوسف صديق، في الوقت الذي نسى فيه 99% من المصريين يوسف صديق، رغم دوره المهم في ثورة 23 يوليو والضباط الأحرار، ولكن الرئيس السيسي أعاد إليه اعتباره كرمز من رموز التاريخ المصري".

وواصل: "أتصور أيضًا أن الرئيس السيسي ليس لديه أي مشكلات مع محمد علي أو إسماعيل، فهو من عصر آخر، ويمثل الجيل الجديد في الوقت الحالي".