الشهاوى لـ"الشاهد": الشاعر الوحيد الذى نجا من التجاهل والنسيان هو عمرو بن الفارض

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إنه يوجد شعر مصري كثير باللغة العربية الفصحى، ولكننا كنا ندرس للمتنبي وأبو العلاء المعري، ولاندرس لابن قلاقس البحتري، ولا ابن نباته، مؤكدًا أن الشاعر الوحيد الذي نجا من التجاهل والنسيان هو عمرو بن الفارض.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البصيلي معروف لدى المصريين والعرب، والمعروف له "نهج البردة" فقط وذلك على الرغم من أن له داووين شعرية كثيرة.

وتابع، أن الشاعر ابن الكيزاني، شاعر عظيم ولكنه لم يسمع به من قبل وكل ما بقى من شعره جزء بسيط من شعره وأغلب شعره اختفى إما سُرق أو أحرق في العصر الأيوبي لأنه أحرق العديد من الشعر والمخطوطات وبعض المخطوطات موجودة في المكتبات الأوروبية مثل مدريد وإيرلندا وإيطاليا وهؤلاء الشعراء الذين عمل عليهم.

وأكد أن مشروع ديوان الشعر المصري، مكون من 6 داووين والتجربة يخوضها أساتذة جامعات ومتخصصون في هذه العصور والشعراء الذين لهم علاقة بالتراث ويريدون أن يقدموا فيه.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.